Ночью в лесу под Липецком спасатели нашли заблудившегося рыбака

Поисково-спасательная операция под Липецком развернулась этой ночью, с 1 на 2 июня. Вечером, в 22.13, в службу спасения «112» поступил тревожный звонок от мужчины, которые не мог выбраться из леса.

Звонивший рассказал, что шел вверх по течению реки Воронеж от Троицкого моста, но в темноте потерял ориентиры и теперь не знает, где находится. Сигнал «SOS» тут же передали городским спасателям. Оперативный дежурный Го и ЧС принял данные, которые направил на спасательный пост №3 в районе пляжа ЛТЗ и в региональное спасательной службы.

Местоположение рыбака определили общими усилиями и после полуночи, в 00.40, областные спасатели отыскали мужчину в лесу и отвезли домой. Все закончилось хорошо.

Как отметил начальник городского управления по делам ГО и ЧС отмечают Николай Новиков, это не первый случай эффективного взаимодействия городских и областных спасателей при поиске заблудившихся людей.

– Как правило, в такие ситуации попадают рыбаки и грибники, – рассказал Николай Новиков. – Однажды по координатам выводили мужчину даже из лесного массива в соседней Тамбовской области. Отчаявшись найти дорогу, он позвонил на номер «112». Мы сигнал приняли и с помощью современных технических средств возникшую проблему решили.