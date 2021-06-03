В Липецке ищут свидетелей ДТП с несовершеннолетним велосипедистом

В Липецке автоинспекторы ищут свидетелей ДТП с участием несовершеннолетнего велосипедиста, которое произошло 31 мая. Инцидент случился у дома № 16Б по улице Меркулова в период времени между 16.00 и 17.30.

Ранее сообщалось, что 15-летнего парня сбил неизвестный водитель, который скрылся с места ДТП. Подростка доставляли в больницу и после оказания помощи отпустили. Как сообщает ГИБДД региона, вторым участником ДТП была 46-летняя женщина за рулем «Дэу Матиз».

Сейчас госавтоинспекция просит откликнуться всех очевидцев данного ДТП. Просьба ко всем, кто видел, как произошла авария или знает подробности, связаться с инспекторами по телефонам: 42-35-32, 8-951-300-83-05.