Полиция просит липчан помочь найти грабителелей, которые попали на камеру

Полиция ищет грабителей Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В отделе полиции №8 города Липецка расследуют уголовное дело по части 2 статьи 161 УК – грабеж. Преступление произошло рано утром 28 мая на улице Скороходова. Там в 5 утра двое грабителей напали на человека, мужчины применили силу и открыто похитили чужое имущество.

Свидетелям гарантируют конфиденциальность Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

При этом подозреваемые попали в обзор уличной камеры наблюдения. Судя по кадрам, один из предполагаемых участников преступления был в желтой безрукавке, синих спортивных штанах и красной бейсболке. Второй – в черной куртке с капюшоном, темных джинсах и черной бейсболке.

Полиция просит всех, кто что-либо знает о личности подозреваемых, подробностях преступления или располагает любой ценной информацией по данному случаю, сообщить об этом по телефонам: 8(4742) 35-89-08 или 02. Как уточнили в пресс-службе УМВД области, конфиденциальность гарантируют.