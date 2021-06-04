Владельца киоска с водкой и пивом в Липецке оштрафовали на 100 000 рублей

В арбитражном суде Липецка рассмотрели административный протокол УМВД к предпринимателю. Владельца киоска поймали на продаже спиртного без лицензии и документов – часть 2 статьи 14.17.1 КоАП.

Алкоголь продавали в ларьке на улице Московской, правоохранители зарегистрировали факт продажи бутылки водки еще в июне прошлого года. Во время осмотра в киоске нашли еще 17 бутылок водки и 150 бутылок пива.

Как сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Липецкой области, рассмотрев материалы дела, суд вынес решение – привлечь предпринимателя к административной ответственности. По итогу владельца ларька оштрафовали на 100 000 рублей. Так же суд постановил изъять и уничтожить весь не лицензионный алкоголь.