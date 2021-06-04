У пруда в Липецке нашли двоих мужчин без сознания – один скончался

Труп и мужчину без сознания нашли у пруда собаководы Фото: СУ СК РФ по Липецкой области

В Липецке задержали уголовников, подозреваемых нападении на двоих отдыхающих, один из которых скончался. Инцидент произошел 27 мая на берегу пруда в районе Опытной станции. В тот день двое приятелей 47 и 50 лет решили выпить на природе у водоема в районе улицы Совхозная.

На том же пруду отдыхали двое судимых за грабежи и кражи мужчин 36 и 27 лет. Все четверо собрались в одну компанию и продолжили выпивать вместе. Пьяные посиделки с уголовниками на природе обернулись дракой.

В ходе конфликта 36-летний рецидивист избил новых знакомых до потери сознания, затем они с сообщником забрали у избитых телефоны, карты и деньги, и ушли. Мужчин все также лежащих без сознания заметили утром прохожие, которые выгуливали собак. Прибывшая на место скорая откачала 47-летнего мужчину, а его приятель уже был мертв.

Возбудили два уголовных дела, по части 4 статьи 111 и части 2 статьи 158 УК – причинение тяжкого вреда, повлекшее смерть и кража. Как сообщили в пресс-службе областного СКР, обоих подозреваемых заключили под стражу. Окончательную юридическую оценку действиям фигурантов дадут в ходе расследования.