Альпинист из Липецка сорвался в расщелину на Эльбрусе

На Эльбрусе пострадал альпинист из Липецка. В минувший понедельник, 7 июня, в 17.00 в ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике поступил сигнал о помощи от зарегистрированной группы из 2 человек. Они находились на высоте 4 900 метров. К указанному месту выдвинулись 7 спасателей и 2 единицы техники.

Оказалось, что 37-летний липчанин сорвался в расщелину и получил различные ушибы. Как сообщили в пресс-службе управления, спасатели эвакуировали альпиниста на поляну Азау. Там его приняли медики. Поисково-спасательные работы на Эльбрусе завершились к 22.07.

Напомним, что в конце мая в ущелье Краснодарского края потерялся липчанин. Заблудившегося туриста нашли в районе Монаховой пещеры. А чуть ранее еще один житель региона перевернулся на квадроцикле в горах в районе Сочи.