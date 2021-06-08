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Происшествия8 июня 2021 9:33

Альпинист из Липецка сорвался в расщелину на Эльбрусе

Пострадавшего достали спасатели и передали медикам
Юлия КЛЮЕВАЮлия КЛЮЕВА
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На Эльбрусе пострадал альпинист из Липецка. В минувший понедельник, 7 июня, в 17.00 в ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике поступил сигнал о помощи от зарегистрированной группы из 2 человек. Они находились на высоте 4 900 метров. К указанному месту выдвинулись 7 спасателей и 2 единицы техники.

Оказалось, что 37-летний липчанин сорвался в расщелину и получил различные ушибы. Как сообщили в пресс-службе управления, спасатели эвакуировали альпиниста на поляну Азау. Там его приняли медики. Поисково-спасательные работы на Эльбрусе завершились к 22.07.

Напомним, что в конце мая в ущелье Краснодарского края потерялся липчанин. Заблудившегося туриста нашли в районе Монаховой пещеры. А чуть ранее еще один житель региона перевернулся на квадроцикле в горах в районе Сочи.