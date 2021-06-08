В Госжилинспекции Липецкой области новый начальник

Марина Наливайченко возглавила ГЖИ Липецкой области Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

В государственной жилищной инспекции Липецкой области новый начальник. Правда, пока с приставкой "исполняющий обязанности". На это место назначили Марину Наливайченко. Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, в настоящее время ее кандидатуру на должность без приставки "и.о." рассматривают в Министерстве строительства и ЖКХ РФ.

Ранее Марина Наливайченко была начальником правового управления администрации Липецка. Она организовывала деятельность структурного подразделения, проводила антикоррупционные экспертизы проектов нормативно-правовых актов, взаимодействовала с контрольно-надзорными органами. Является членом ассоциации юристов Российской Федерации. Автор ряда научных публикаций в сфере юриспруденции.

Марине Наливайченко 36 лет. Имеет два высших образования: юридическое и экономическое.