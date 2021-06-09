Липчанину грозит срок за ложное заявление об угоне

В Липецкой области попал под статью о ложном доносе 18-летний парень из Ельца. Все произошло в конце мая, когда неопытный водитель позвонил в службу «112» и заявил об угоне. Машина действительно пропала, но ее никто не угонял – реальную картину произошедшего восстановили сотрудники полиции.

Оказалось, что в тот день автовладелец отдыхал в компании друзей, один из которых попросил ключи, чтобы забрать другого приятеля. Парень согласился, но предупредил, что в случае какого происшествия, сразу заявит об угоне.

Через 10 минут уехавший на машине друг позвонил и сообщил, что попал в ДТП. Чтобы избежать ответственности за аварию со своей машиной, парень сообщил об угоне, хотя сам дал ключи. Что приятелю грозит уголовная статья за то, чего тот не совершал, парня явно не заботило.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по области, дело возбудили по статье 306 УК – заведомо ложный донос о преступлении. Подозреваемому грозит максимум до двух лет тюрьмы.