Космонавты с орбиты записали для липчан видеоприветствие

Космонавты с орбиты записали липчанам видеоприветствие. Члены экспедиции МКС-65 Петр Дубров и Олег Новицкий поздравили жителей области с предстоящим Днем России в рамках региональной программы "Липецк-Задонск-Восток. Поехали!"

- В День России 12 июня, в Год науки и технологии, в год празднования 60-летия первого полета человека космос, мы - российские члены экипажа международной космической станции поздравляем всех гостей и жителей Липецкой области, - обратился Олег Новицкий.

Космонавт Петр Дубров пожелал липчанам успешно провести праздник на Задонской земле. Напомним, празднование Дня России в Задонске в этом году посвятят 60-летней годовщине первого полета человека в космос. Для гостей организуют видео- и радиомост с космонавтами МКС, филателистическую выставку, показ документальных фильмов, конкурс детских рисунков.

Кроме того, в Задонск приедет герой России, космонавт, уроженец Липецкой области Сергей Трещев, а также правнук Константина Циолковского - Сергей Самбуров. Город посетят представители международной комбинированной экспедиции "Трудовая доблесть России. Резервы человечества".