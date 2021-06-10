День России 2021 в Липецке: как будут работать почтовые отделения

Как будут работать почтовые отделения Липецкой области в День России Фото: Юлия КЛЮЕВА

В связи с празднованием Дня России график работы почтовых отделений Липецка и области изменится. Как сообщили в пресс-службе регионального УФПС, в субботу, 12 июня, все отделения будут закрыты.

Накануне праздника, 11 июня, все отделения закроются на 1 час раньше. В воскресенье, 13 июня, почта будет работать по привычному графику. А в понедельник, 14 июня, отделения примут липчан по графику субботы. При этом почтовое отделение №41 по проспекту Мира, 1 в Липецке будет работать по стандартному режиму.

Напомним, из-за того, что День России выпадает на субботу, выходной день перенесли на понедельник, 14 июня. В этот день липчане будут отдыхать. При этом в пятницу, 11 июня, рабочий день сокращают на 1 час.