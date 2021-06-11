Около тысячи подростков этим летом смогут заработать первые деньги в Липецке

Липецкие подростки могут устроиться на работу на каникулах Фото: Юлия КЛЮЕВА

Этим летом липецкие школьники в возрасте от 14 до 18 лет могут заработать свои первые деньги. Их приглашают заниматься озеленением и благоустройством территорий, трудиться менеджерами по продажам и операторами. Всего планируют трудоустроить около 1 тыс. подростков. В настоящее время есть 200 рабочих мест для липчан. 50 человек уже начали трудовую деятельность.

Направление на работу можно получить в городском центре занятости. Для этого следует собрать пакет документов: паспорт, ИНН, СНИЛС, реквизиты лицевого счета для перечисления выплат. Если есть трудовая книжка, ее тоже нужно принести. После подростку дадут направление к работодателю, где с ним заключат срочный договор. В нем обязательно должны быть прописаны график работы и виды деятельности, размер зарплаты.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, несовершеннолетних запрещено нанимать в ночные заведения, на подземные работы, обходы квартир. Трудовой день у ребят от 14 до 15 лет - не более 4 часов. От 15 до 16 лет - 5 часов. От 16 до 18 лет - до 7 часов. Зарплату начисляют за фактически отработанное время. Ее размер не должен быть ниже МРОТ. Кстати, юным липчанам, которые устроились через центр занятости и работают по срочному договору, выплатят материальную поддержку. Ее рассчитывают пропорционально отработанным часам.