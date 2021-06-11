В Липецкой области с экс-чиновника, осужденного за взятку, взыскали 450000 рублей в доход государства

В Липецкой области с экс-чиновника, осужденного за взятку, взыскали 450000 рублей Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области с экс-чиновника в доход государства взыскали сумму, которую он получил незаконно. Речь идет о бывшем начальнике отдела культуры одной из районных администраций.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, мужчину уже осудили по п. "в" ч.5 ст.290 УК РФ "Получение взятки в крупном размере", ч.1 ст.286 УК РФ "Превышение должностных полномочий". Работая в администрации, он получил взятку в 450 тыс. рублей от руководителя коммерческой организации. За это чиновник помог заключить с ним 11 договоров на поставку и монтаж кинооборудования.

По иску прокурора Добринского района с осужденного взыскали сумму взятки в доход государства - 450 тыс. рублей. Такая мера гражданско-правовой ответственности предусмотрена за совершение коррупционного правонарушения.