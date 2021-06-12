В воскресенье в центре Липецка отключат холодную воду

В эти выходные в некоторых районах Липецка отключат воду. Об этом сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК". В воскресенье, 13 июня, с 10 утра до 6 часов вечера без холодной воды останутся жители улиц Зегеля, 1, 6, 9а, 9а/1, 11, 13, 13а, 17, 23, 27/1, 27/2, 25а, 23а, 21а, 28, 30; Саперная, 1; Интернациональная, 5б, 5а, 5; Кузнечная, 4б; Семашко, 3, 6, 8, 8а, 10/2; Плеханова, 3, 8, 10, 33а; Гагарина, 51/1-3, 37, 39; переулок Зегеля, 1а; площадь Плеханова, 1, 1а, 1б, 4, 4а; Соборная площадь, 1, 3.

С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут по адресам: улицы Юношеская, 18а, 18б, 18г, 20, 21/1, 22-44, 41а, 47, 49, 44а-д, ж; Космонавтов, 47/5, 47/6 49/4, 47/7, 49/5, 51; Звёздная, 10/3-5, 11-13, 13/1, 14/1, 14/2, 15, 15а, 15/1, 15/2, 16, 16/2; Яна Берзина, 9, 9а.

В понедельник, 14 июня, с 10 утра до 8 часов вечера холодной воды не будет по улицам Неделина, 40; Малые Ключи, 1-3; Фрунзе, 2; Ворошилова, 5, 7, 11; Советская, 24а, 66; Толстого, 2, 3, 7, 9, 23а, 28, 40, 42, 44, 46; Горького, 2-4, 7, 7а, 9, 9а, 11, 13, 22, 26; 8 Марта, 26, 26/2, 26а, 24а, 24, 22, 22/2, 20, 20а, 18, 15в, владение 15, 13, 13 владение 4, 21; площадь Театральная, 2, 3. На этот же период времени воду отключат в частном секторе по улицам Ворошилова, 8 Марта, Адамова.

Воду подвезут по заявкам липчан. Более подробная информация по телефонам 175 и 236-175.