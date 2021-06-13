В Липецке в районе Петровского рынка разбили клумбу

Фото: администрации Липецка.

На развязке в районе Петровского рынка разбили клумбу. Долгие годы здесь был небольшой цветник, теперь растения займут всю площадь кольца.

Согласно макету, на клумбе высадят деревья, кустарники и цветы – по девять колоновидных и шарообразных туй, 240 кустов кизильника блестящего в виде живой изгороди, а также колеусы, петунии, бегонии, целозии, пеларгонии, остеоспермумы, и два вида сальвии – мучнистая и сверкающая. Сейчас специалисты «застилают» 640 квадратных метров чернозема рулонным газоном.

В Липецке это не единственный цветник, который сейчас разбивают. Продолжаются работы озеленителей возле домов №№15 и 31А на улице Неделина. Здесь уже обновили около шести тысяч квадратных метров газона. В планах – посадка цветов и деревьев.

Всего с начала сезона специалисты «Зеленхоза» высадили на городские клумбы 560 тысяч цветов. В ближайшее время пространства города украсят еще порядка 300 тысяч растений.