Липчанин украл у бабушки своей девушки 118 тысяч рублей

О крупной потере денег пенсионерка узнала случайно, когда обратилась в банк. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

69-летняя липчанка лишилась 118 500 рублей. Деньги похитили с банковской и кредитной карт. Как сообщили в региональном УМВД, сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за совершение грабежа 29-летний липчанин и по совместительству сожитель внучки потерпевший.

Молодой человек жил в квартире бабушки подруги. Примерно в апреле он нашел в комнате пожилой женщины ее банковские карты и решил попользоваться. Полтора месяца липчанин совершал покупки в различных торговых точках. О крупной потере денег пенсионерка узнала случайно, когда обратилась в банк.

Следователи отдела полиции № 4 СУ УМВД по Липецку возбудили уголовное дело по статье кража, совершенная с банковского счета (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Максимальное наказание, которое грозит мужчине - лишение свободы до шести лет.