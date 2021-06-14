За сутки в Липецкой области от коронавируса скончались 6 человек

В Липецкой области отмечается небольшой рост суточного количества зараженных коронавиурсом. Новые случаи заражения коронавирусом в Липецкой области на 14 июня – 58 человек. За сутки до того было 57 заболевших COVID-19, в субботу – 55.

За это же время в регионе от коронавируса умерли 6 человек, выздоровели – 15. Всего с начала пандемии на территории коронавирусом заболели 32448 жителей, 29459 человека выздоровели, 818 – человек умерли.

По данным регионального оперштаба на конец прошлой неделе в больницах Липецкой области находились 252 человека с диагнозом «Коронавирусная инфекция». 1882 пациента с легкой формой COVID-19 получали лечение на дому. На данный момент все на лечении 21171 жителей региона.

По количеству заболевших за сутки традиционно лидирует Липецк, где выявляют почти половину зараженных от общего числа за сутки.