Москвич подделал документы и обменял машину родственницы из Липецка

В Липецкой области возбудили уголовное дело в отношении москвича. Весной 2019 года 40-летний мужчина взял у своей родственницы из Липецкого района автомобиль. Они договорились о возврате машины через некоторое время. Однако, липчанка так и не дождалась транспортного средства.

В ходе предварительного следствия установили, что в сентябре того же года злодей подделал договор купли-продажи автомобиля, расписавшись вместо родственницы. Затем он обменял автомобиль на подержанную машину премиум класса.

Липчанка в итоге обратилась в полицию. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Максимальное наказание по данной статье - до 6 лет лишения свободы.