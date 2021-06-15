Среди выпускников Липецкой области 14 стобалльников

В Липецкой области объявили результаты ЕГЭ по географии, литературе и химии. Экзамены прошли в регионе 31 мая. Химию сдавали 739 человек, литературу - 233, а географию - 86 ребят.

Как сообщили в пресс-службе областного управления образования и науки, 100 баллов получили 14 выпускников: по химии - 8, по литературе - 5, по географии - 1. Так, количество стобалльников по сравнению с прошлым годом увеличилось в 2 раза.

Большинство ребят, получившие наивысшие баллы - выпускники школ Липецка. Так, в школе №20 сразу два 11-классника набрали 100 максимальные баллы по химии. Еще два стобалльника в гимназиях №12 и №69, а также в лицее №44.

Напомним, этим утром, 15 июня, юные липчане сдавали ЕГЭ по обществознанию. Этот предмет выбрали 2 569 школьников. А впереди еще три экзамена - по биологии, информатике и иностранным языкам.