Липецк
Еще
Радио
Липецк
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия15 июня 2021 14:31

В центре Липецка ночью сгорели два автомобиля

Крупный пожар произошел на улице Неделина
Лия МУРАДЬЯНЛия МУРАДЬЯН
КомментироватьОставить комментарий(0)

Серьезный автопожар произошел этой ночью, 15 июня, на улице Неделина в Липецке. Там на парковке у новых домов №10 и 12 сгорели два автомобиля. Как сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе ГУ МЧС региона, сигнал о пожаре поступил в два часа ночи, на место происшествия выезжали сотрудники отделения пожарно-спасательной части №6.

По словам местных, пожар начался с автомобиля «Нисан Сентра», который кто-то поджег. Полыхающую иномарку сняли на камеру местные жители. При этом рядом стояли еще несколько автомобилей. Очевидцы сами пытались потушить пожар до приезда МЧС. Проснувшиеся соседи бросились отгонять свои автомобили, успели не все.

По данным МЧС, «Нисан Сентра» выгорел полностью, также обгорела стоявшая рядом «Лада Веста».