Игорь Артамонов и Алексей Карякин обсудили работу по реализации федерального проекта «Чистый воздух»

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Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов провёл рабочую встречу с руководителем Центрально-Чернозёмного межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Алексеем Карякиным. В ходе встречи обсуждались итоги надзорной деятельности на территории Липецкой области, вопросы взаимодействия федеральных и региональных природоохранных ведомств, а также иные темы, касающиеся экологической обстановки в регионе.

«Вопросам экологии в Липецкой области уделяет особое внимание. Это важно для сохранения природы и улучшения качества жизни людей. Убеждён, что наша дальнейшая совместная работа будет не менее результативной», – отметил Игорь Артамонов.

Также участники встречи обсудили проводимую в Липецкой области работу по реализации федерального проекта «Чистая страна». В 2021 году в регионе должна завершиться рекультивация полигона «Орлиный лог» в Липецке и свалки в Данкове. Завершается разработка ещё нескольких проектов рекультивации нарушенных земель, финансирование работ по которым будет проводиться за счёт субсидий федерального бюджета.

Алексей Карякин положительно оценил работу региональных и муниципальных властей Липецкой области по проектированию новых полигонов твёрдых коммунальных отходов и экотехнопарков с одновременным закрытием старых, морально и физически устаревших объектов, исчерпавших свои мощности. Так, в конце 2022 года планируется закрытие с целью последующей рекультивации полигона «Центролит», который является одним из крупнейших в регионе. «Создание новых площадок должно вестись не только при строгом учёте требований природоохранного и иного отраслевого законодательства, но, также с учётом фактической экологической ситуации на месте проектирования и интересов местного населения», – отметил руководитель Центрально-Чернозёмного межрегионального управления Росприроднадзора.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы реализации в Липецке федерального проекта «Чистый воздух». Одним из крупнейших предприятий, воздействующих на окружающую среду и подлежащих федеральному экологическому надзору, осуществляемому Центрально-Чернозёмным межрегиональным управлением Росприроднадзора, является Новолипецкий металлургический комбинат. В прошлом году на НЛМК ввели в эксплуатацию новый комплекс переработки доменного шлака, который обеспечил переход на безводную технологию его охлаждения и сократил эмиссию сероводорода, а в 2021 году ожидается, что Новолипецкий металлургический комбинат завершит реконструкцию газоотводящих трактов конвертерного отделения. Алексей Карякин отметил, что Росприроднадзор до начала реализации соответствующих проектов проводит экологическую экспертизу и, в том числе, оценивает соответствие планируемых мероприятий целям, закрепленным в федеральном проекте.

В свою очередь Игорь Артамонов рассказал о привлекаемых областью инвестициях в развитие «зелёной экономики», отметив, что региональная власть будет в дальнейшем делать акцент на данную сферу. В случае фиксации у отдельных участников рынка нежелания соблюдать экологические требования, им будут созданы такие условия деятельности, которые позволят либо изменить соответствующую позицию, либо убрать нарушителей из региона, заверил глава администрации.

По итогам встречи Игорь Артамонов и Алексей Карякин приняли решение усилить взаимодействие между Управлением и различными структурами администрации с целью более эффективного решения вопросов возникающих в сфере охраны окружающей среды и природопользования.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.