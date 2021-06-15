Липчанин забил насмерть перенесшую инсульт пожилую маму

Жестокий случай домашнего насилия произошел в выходные в Липецке. По данным следствия, семейный конфликт между 44-летним мужчиной и его 71-летней мамой разгорелся с 12 на 13 июня.

Пожилая женщина недавно перенесла инсульт и находилась в беспомощном состоянии. Несмотря на это, взрослый сын набросился на больную мать с кулаками. Пенсионерка скончалась после нескольких ударов в грудную клетку. Мужчина рассказал о случившемся бывшей супруге, а та вызвала скорую и заявила в правоохранительные органы. Но медикам оставалось только констатировать смерть.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления СКР, уголовное дело возбудили по части 4 статьи 111 УК – умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее смерть. Причина смерти – сочетанная травма грудной клетки. Подозреваемый сейчас под стражей и все отрицает.