В среду 8 улиц Липецка останутся без холодной воды

В некоторых районах Липецка отключат холодную воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду, 16 июня, в Липецке отключат свет и воду. С 9 утра до 5 часов вечера без электроэнергии останутся жители домов №33 и №35 по улице Ладыгина.

С 10 утра до 5 часов вечера холодной воды не будет по улицам Короленко, Орловская, в переулке Антипова, а также в частном секторе по проспекту Ильича. На этот же период времени краны пересохнут по улице Шевченко, 1, 4, 5, 7, 14, 20, 22 и в частном секторе по улицам Шевченко, Вавилова, 12.

С 10 утра до 8 часов вечера воду отключат на Сырском Руднике по улице Юношеская, 18а, 18б, 18г, 20, 21/1, 22-44, 41а, 47, 49, 44а-д, ж.

По информации пресс-службы АО "ЛГЭК", воду подвезут по заявкам жителей. Более подробную информацию об отключениях липчане могут получить по телефонам 175 и 236-175.