В Липецке у Комсомольского пруда вместо детской площадки разобьют цветник

В Липецке вновь обновят территорию у Комсомольского пруда Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Этим летом в Липецке планируют обновить пространство у Комсомольского пруда. Напомним, территорию благоустроили в 2018 году. Однако, дефекты появились уже весной 2019 года: просела плитка, отслоилась краска, разрушились бордюры и экотротуар. Подрядчик не стал устранять недостатки, поэтому мэрия обратилась в суд. Как пояснили в пресс-службе городской администрации, в первой инстанции удалось выиграть несколько процессов. Продолжается разбирательство по вопросу озеленения.

Мэр города Евгения Уваркина считает, что в первую очередь нужно привести в порядок подпорные стенки и вместо "каменного ковра" на тротуарах уложить плитку, асфальт и прорезиненное покрытие. На месте детской площадки у пруда хотят разбить цветник. Площадка часто пустует. Среди немногочисленных гостей участка - вандалы. Они повредили оборудование и разбили светильники.

Градоначальника предложила включить Комсомольский пруд в "Зеленое ядро" Липецка наравне с Нижним парком, островом и Набережной.