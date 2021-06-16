Под Липецком столкнулись ВАЗ и КамАЗ: двое в больнице

В ДТП с КамАЗом под Липецком пострадали парень и девушка Фото: Юлия КЛЮЕВА

В минувший вторник, 15 июня, в Добровском районе Липецкой области произошло ДТП. В селе Махоново на улице Советская столкнулись ВАЗ-2105 и КамАЗ. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, пострадали 23-летний водитель легковушки и его 21-летняя пассажирка. Их с травмами госпитализировали. По предварительным данным, причиной случившегося стало нарушение очередности проезда.

Еще одна авария с КамАЗ произошла на трассе "Дон" в Хлевенском районе. Там с большегрузом столкнулся "Фольксваген". Один из водителей не выдержал необходимую дистанцию.

В тот же день в Усмани на улице Комсомольская в ДТП попали ВАЗ-2114 и "Форд". Травму получила 37-летняя женщина, которая находилась за рулем иномарки. Медики оказали ей помощь и отпустили.