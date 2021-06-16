В Липецке у нелегальных торговцев изъяли 100 банок икры

В Липецке специалисты потребрынка изъяли у стихийных торговцев 100 банок икры Фото: Пресс-служба Управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.

В минувший вторник, 15 июня, в Липецке прошел рейд по местам стихийной торговли. Специалисты выявили такие точки в трех местах - у дома №5 на площади Победы, у дома №4 по площади Мира и у дома №103 по улице Московская.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления потребительского рынка, по указанным адресам торговали искрой лососевой, палтуса и другими видами без документов. А это значит, что легальность происхождения товаров установить невозможно. В отношении продавцов составили протоколы об административном правонарушении по ст.6.2 КоАП Липецкой области Осуществление деятельности по продаже товаров вне установленных мест". Нелегальным торговцам грозит штраф.

Специалисты потребрынка изъяли товар. На склад отправилось более 100 банок икры.