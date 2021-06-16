Липчанин получил условный срок за взорвавшуюся в квартире гранату

В Ельце вынесли приговор 50-летнему мужчине, которого признали виновным по статье 222.1 УК – незаконное хранение взрывчатых веществ или устройств. Осенью прошлого года мужчина прогуливался по берегу реки Быстрая Сосна, где случайно нашел ручную осколочную гранату.

Совершенно не думая о безопасности, липчанин решил взять гранату себе. Придя домой, мужчина принялся изучать устройство, пока вертел в руках, случайно повернул чеку. Раздался хлопок и из запала пошел дым. Наконец осознав всю опасность затеи, перепуганный «сапер» выбросил гранату в коридор своей квартиры, где через несколько секунд прогремел взрыв.

Взорвалось так, что повредило несколько квартир. К счастью, никто не погиб. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, подсудимый во всем сознался и раскаялся, помимо этого учли и отсутствие судимостей. В итоге горе-экспериментатор отделался испугом и условным сроком в 1 год.