Игорь Артамонов внес изменения в «ковидное» постановление

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Посещение массовых мероприятий для лиц старше 18 лет рекомендовано только при наличии документа о ПЦР-тестировании, сертификата или справки о прохождении вакцинации, либо справки о наличии антител, полученной не ранее четырёх месяцев назад. Работодателям рекомендовано обеспечить наличие у сотрудников указанных документов. Тех сотрудников, у которых нет таких документов, рекомендуется отправлять на удалённую работу. Соответствующие изменения внесены в постановление №159, которое вступит в силу с 17 июня.

«Мы видим что в других регионах ситуация ухудшается. Возвращаются посты ДПС на въездах, жёсткие ограничения, запреты на любые мероприятия. Если в Липецкой области снова начнётся резкий рост заболеваемости, то мы тоже будем вынуждены вводить запреты. Снова останавливать экономику. Для сохранения здоровья и жизней меры будут приниматься максимально быстро и жёстко», – прокомментировал Игорь Артамонов.

Руководитель Липецкой области подчеркнул, что сейчас в регионе одни из самых мягких ограничений, даже разрешены массовые мероприятия с заполняемостью площадок наполовину, однако эпидситуация в соседних регионах показывает, что необходимо по-прежнему соблюдать меры безопасности. Игорь Артамонов отметил, что самый эффективный способ избежать заражения и справиться с пандемией – вакцинация. На сегодняшний день в регионе от коронавируса однократно привиты 162 тысячи человек, двукратно – 138 тысяч.

«Пока эти меры носят рекомендательный характер, но в случае ухудшения ситуации они могут стать обязательными. Альтернатива – закрыть и запретить всё. Думаю, этого никто не хочет. Давайте вместе сохраним нормальную жизнь в регионе», – подытожил Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.