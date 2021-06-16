В Липецке трое мужчин в масках и с ножом ограбили связанную пенсионерку

В Липецке поймали разбойников, совершивших вооруженное нападение на 67-летнюю женщину. Все случилось в левобережном районе города, где в частный дом к пенсионерке ворвались трое мужчин в масках и с ножом. Налетчики связали несчастную женщину и потребовали деньги, и ценные вещи. В противном случае, пригрозили убить.

Перепуганная пенсионерка рассказала, что есть в доме ценного и где лежат деньги. Негодяи забрали золото, часы и 20 000 рублей наличными, после чего сбежали. Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, общая сума ущерба составила 40 000 рублей.

Полиция вычислила налетчиков. Ими оказались трое судимых рецидивистов от 34 до 36 лет. Негодяев скрутили прямо на улице сотрудники уголовного розыска и бойцы ОМОНа Росгвардии. Во время обыска у нападавших нашли маски, ножи и перчатки.

Дело возбудили по части 3 статьи 162 УК – разбой. Все участники под стражей.