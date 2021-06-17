Металлоломщик в Липецке ограбил садоводов почти на 14 000 рублей

Грабителю грозит до четырех лет Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецке поймали на наглом грабеже металлоломщика. Все произошло в одном из садовых товариществ города, с территории которого вывезли металлические трубы, закупленные садоводами для строительства. По подозрению задержали 22-летнего парня, который уже во всем сознался.

По данным полиции, знакомые попросили парня завезти на дачу стройматериалы. По пути липчанин заметил лежащие на дороге чужие трубы и загрузил их в машину, чтобы выкрасть. На выезде из садов машину остановил председатель СТ, который заметил в салоне украденные трубы и попытался задержать вора. Но водитель открыто сбежал.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по региону, дело возбудили по 161 статье УК – грабеж. Сумма награбленного составила почти 14 000 рублей. Задержанный находится под подпиской о невыезде, ему грозит до четырех лет.