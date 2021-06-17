Памятник Алексею Хренникову появится в сквере Ворошилова в Липецке

Скульптура появится в сквере Ворошилова Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке появится новая скульптура. Памятник Алексею Хренникову установят в сквере Ворошилова. Скульптуру купца первой гильдии и известного мецената XIX века решили установить его потомки и липецкие предприниматели за свой счет. Расходы составят около 5 млн рублей. Статую отольют в бронзе, её высота составит 2.8 метра, 2 метра – высота постамента.

Композиция появится на пересечении улиц Ворошилова и Первомайской. Как сообщили в пресс-службе мэрии, по преданию именно там в 1829 верующим явился в облаках пятиглавый храм, что подвигло Алексея Хренникова на возведение Троицкой церкви. Поэтому купец будет держать в руке макет храма и смотреть в сторону стадиона «Металлург», где была разрушенная в советские годы церковь.