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Общество17 июня 2021 11:57

Памятник Алексею Хренникову появится в сквере Ворошилова в Липецке

Композицию установят на пересечении улиц Ворошилова и Первомайской
Лия МУРАДЬЯНЛия МУРАДЬЯН
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Скульптура появится в сквере Ворошилова

Скульптура появится в сквере Ворошилова

Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке появится новая скульптура. Памятник Алексею Хренникову установят в сквере Ворошилова. Скульптуру купца первой гильдии и известного мецената XIX века решили установить его потомки и липецкие предприниматели за свой счет. Расходы составят около 5 млн рублей. Статую отольют в бронзе, её высота составит 2.8 метра, 2 метра – высота постамента.

Композиция появится на пересечении улиц Ворошилова и Первомайской. Как сообщили в пресс-службе мэрии, по преданию именно там в 1829 верующим явился в облаках пятиглавый храм, что подвигло Алексея Хренникова на возведение Троицкой церкви. Поэтому купец будет держать в руке макет храма и смотреть в сторону стадиона «Металлург», где была разрушенная в советские годы церковь.