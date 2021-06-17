Выборы депутатов Липецкого облсовета назначили на 19 сентября

В этот четверг, 17 июня, в Липецкой областном Совете состоялась очередная 56 сессия. Депутаты обсудили выборы в облсовет нового 7 созыва. Парламенту нужно принять решение о дате мероприятия не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

Как пояснили в пресс-службе облсовета, если срок полномочий истекает в год проведения выборов депутатов Госдумы, то эти выборы проводятся вместе, в Единый день голосования. Обычно, это второе воскресенье сентября. В этом году выборы Липецкого облсовета назначили на воскресенье, 19 сентября.

На следующий день после того, как опубликую решение о назначении выборов, дается старт избирательной кампании нового созыва. По словам председателя облсовета Павла Путилина, около 20 парламентариев действующего созыва уже сообщили о своем намерении побороться за мандат. Они уже получили поддержку избирателей на предварительном голосовании.

Спикер обратил внимание, что кандидаты и партии, которые планируют участвовать в выборах, должны учесть последние изменения выборного законодательства. Их утвердили в облсовете около недели назад. К кандидатам установили новые требования, к проведению избирательной кампании - ряд новых правил.