Под Липецком пойманная на продаже паленой водки бухгалтер пыталась подкупить полицию продуктами

Необычный случай взяточничества произошел в Елецком районе Липецкой области. Там поймали на торговле суррогатным алкоголем 52-летнюю бухгалтера предприятия. Помимо основной работы, женщина организовала подпольный алкомаркет у себя дома, куда и нагрянула полиция.

Предприниматель решила договориться с полицией, чтобы избежать ответственности за нелегальную продажу алкоголя. По версии следствия, женщина положила в служебный автомобиль полицейского сумку с продуктами, еще грозилась дать 10 000 рублей наличными, но позже. Последующая передача взятки уже проходила под контролем оперативников. В целом даме грозил административный штраф в те же 10 000 и конфискация этиловой продукции. Но взятка обернулась уголовным делом.

Как сообщили в пресс-службе областного СКР, дело возбудили по части 3 статьи 291 УК – дача взятки должностному лицу. Теперь ей грозит минимум штраф до 1.5 млн рублей, максимум до 8 лет колонии со штрафом 30-кратным сумме взятки.