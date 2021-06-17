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Происшествия17 июня 2021 15:58

Липчанин уснул пока готовил обед – спасатели едва не эвакуировали дом

С начала лета в ГО и ЧС зарегистрировали 10 таких сообщений
Лия МУРАДЬЯНЛия МУРАДЬЯН
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ЧП произошло в минувшую среду, 16 июня, в одном из многоквартирных домов на улице Титова. Спасателям поступило тревожное сообщение, что из окна валит густой дым. На место прибыли сотрудники МЧС и ГО и ЧС, которые уже были готовы к возможной эвакуации жильцов. Как выяснилось, хозяин квартиры, взрослый мужчина, поставил на плиту сковородку с рыбой и уснул.

Как сообщили в пресс-службе управления по делам ГО и ЧС, разбудили мужчину ворвавшиеся в квартиру пожарные, которые не сразу нашли горе-кулинара в дыму. По данным ведомства, с начала лета на «112» поступило 10 таких сообщений, где причиной пожара или задымления была забывчивость или беспечность людей.