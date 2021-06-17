Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 17 июня 2021 года: еще 60 заболевших

За сутки коронавирус подтвердился у 60 жителей Липецкой области Фото: Юлия КЛЮЕВА

Количество зараженных коронавирусом в Липецкой области увеличилось. Об этом сообщили в этот четверг, 17 июня, в региональном оперштабе. За минувшие сутки диагноз подтвердился еще у 60 человек.

Большинство новых заболевших в Липецке - 25. В Ельце и Лебедянском районе по 5 зараженных. В Елецком, Задонском и Липецком районах - по 4. В Грязинском, Тербунском, Усманском и Чаплыгинском районах COVID-19 по 2 новых случая. В Данковском, Добринском, Долгоруковском, Краснинском и Лев-Толстовском районах - по 1.

Всего в регионе заболели 32 623 жителей. Выздоровели 29 525 человек. За последние сутки медики выписали 24 пациентов. На больничном остаются 2 265 липчан. Причем 249 из них - в больницах. Остальные 2 016 лечатся дома.

С начала пандемии умерли 833 жителя Липецкой области, в том числе 6 за эти сутки.