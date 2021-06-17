В Липецке у стихийных торговцев отобрали 500 кг овощей и фруктов

У нелегальных торговцев изымают овощи и фрукты Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке продолжаются рейды по стихийным торговым точкам. В этот раз специалисты нагрянули на улицу Московская, Космонавтов, Союзная, площадь Победы. Как сообщили в пресс-службе регионального управления потребрынка, проверяющие обнаружили граждан, продающих овощи и фрукты вне специально оборудованных мест. Кроме того, у продавцов не было документов, которые бы подтвердили легальность происхождения товаров.

В отношении торговцев возбудили 5 административных дел по ст.6.2 КоАП "Осуществление деятельности по продаже товаров вне установленных мест". Липчанам грозит от 1 до 5 тыс. рублей штрафа. Кстати, у них изъяли около 500 кг овощей и фруктов. Товар отправили на склад.

Напомним, что на днях специалисты отобрали у нелегальных торговцев 100 банок икры. Подробности здесь.