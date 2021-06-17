В пятницу 6 улиц Липецка останутся без холодной воды

В пятницу, 18 июня, в Липецке ожидается отключение холодной воды. Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", причина тому - ремонтные работы на сетях.

С 10 утра до 8 часов вечера без воды останутся жители частного сектора по улицам Димитрова, Красная. На этот же период времени краны пересохнут по адресам: улицы Космонавтов, 47/5-7, 49/4, 49/5, 51; Звездная, 10/3-5, 11-13, 13/1, 14/1, 14/2, 15, 15а, 15/1, 15/2, 16, 16/2; Яна Берзина, 9/2.

С 10 утра до 4 часов вечера воду отключат по улице Баумана, 219, 307а, 317а, 321, 325, 327, 329, 331, 331/1, 333, 333а-в, 333/1-3. Также воды не будет в частном секторе по улице Баумана, 247-388.

Советуем липчанам заранее запастись питьевой водой. Более подробная информация по телефонам 175 и 236-175.