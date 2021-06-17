В пятницу в Липецке солнечно и до +25 градусов

В Липецк наконец-то врывается лето Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецк вернулось лето. В пятницу, 18 июня, синоптики прогнозируют солнечную погоду. Ночью около 15 градусов тепла. Днем столбик термометра поднимется до +24 градусов. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 757 мм рт.ст.

Выходные обещают быть жаркими. В субботу, 19 июня, в темное время суток в областном центре градусник покажет +14 градусов. В течение дня температура будет повышаться и после обеда составит около +26 градусов. Ветер восточный 6-8 м/с. Атмосферное давление составит 755 мм рт.ст. Осадков не ожидается, так что дождь не испортит настроение липчан.

Долгота дня - 16 часов 51 минута. Восход в 3.57. Заходит солнце в 20.48.