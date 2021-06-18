В ДТП с пассажирским автобусом и УАЗом в Липецке пострадала женщина

В ДТП с автобусом пострадала пассажирка Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

ДТП с участием пассажирского автобуса и УАЗа произошло в четверг, 17 июня, на улице Неделина в Липецке. Там столкнулись маршрутный «ПАЗ» с 58-летним водителем и «таблетка», за рулем которой был 64-летний мужчина. В аварии пострадала 37-летняя пассажирка, женщину увезли в больницу.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД региона, предварительной причиной ДТП стало нарушение очередности проезда на перекрестке.

Еще одна авария с пострадавшим произошла тоже на улице Неделина. 26-летний водитель «Ауди» сдавал назад и не заметил 64-летнего пешехода. Мужчине оказали помощь, госпитализация не потребовалась.

Всего за сути на дорогах области зарегистрировали 2 ДТП, в которых пострадали 2 человека. Аварий без пострадавших было было 26.