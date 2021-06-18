«Здравоохранение региона достойно справляется со всеми вызовами коронавирусной пандемии»

.

- Юрий Юрьевич, больше года мы все живем в условиях пандемии коронавируса, повлиявшей на все сферы жизни общества. Огромная нагрузка выпала на медиков, опасность COVID-19 все еще высока. Как держит удар липецкое здравоохранение, как сработала сама система?

- На все вызовы коронавирусной пандемии здравоохранение области отвечает достойно . У нас продолжает эффективно реализовываться весь комплекс противоэпидемических мероприятий, имеются достаточные амбулаторные и госпитальные мощности, иные ресурсы. Но все же главным нашим достижением является оперативное решение задачи переподготовки сотен врачей и средних медработников, сумевших за короткий срок стать квалифицированными специалистами в области инфекционных заболеваний. Благодаря эффективной мобилизации сил и средств региональной лечебной сети показатели общественного здоровья в целом удовлетворительные, население имеет возможность избегать новых карантинных ограничений.

Читать далее...