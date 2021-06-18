Накануне Дня памяти и скорби в Липецке ограничат продажу алкоголя

В понедельник вечером, 21 июня, в Липецке пройдет траурная акция по случаю Дня памяти и скорби по погибшим в Великой отечественной войне. Шествие начнется в 21.00 от площади Авиаторов. Колонна пройдет до Вечного огня на площади Героев, где состоится возложение цветов и свечей. Как сообщили в пресс-службе мэрии, заявлено около 1000 участников. Мероприятие продлится до 23.00.

На период массового мероприятия на пути следования колонны и на прилегающих территориях запрещена розничная продажа алкоголя. Согласно областному закону, запрет начинает действовать за два часа до официального начала. То есть в данном случае спиртное запрещено продавать с 19.00 в радиусе 100 метров от маршрута шествия и места проведения.