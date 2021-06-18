Парки Липецка ежедневно дезинфицируют

В парках Липецка усиливают меры по дезинфекции. По данным пресс-службы мэрии, там ежедневно обрабатывают поверхности спиртовыми и хлорсодержащими средствами.

Сотрудники парка выполняют работу в костюмах химзащиты, используя ранцевые мотоопрыскиватели с воздуходувкой для распыления дезсредств. Обрабатывают все: аттракционы, скамейки, детские площадки, тротуары и другие локации, с которыми могут контактировать гости парка. Кстати, карусели дезинфицируют после каждого сеанса. Перед катанием посетителям измеряют температуру.

По словам специалистов, липчанам не о чем волноваться. После нанесения препаратов поверхности безопасны для людей и животных. Напомним, что в регионе ужесточили меры борьбы с распространением коронавируса. Липчанам не рекомендуют посещать массовые мероприятия без результатов теста на COVID-19, либо без справки о прививке. Подробности по ссылке.