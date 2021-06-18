В Липецке ищут мужчину с тростью и без передних зубов

В Липецке пропал 52-летний мужчина Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В Липецкой области почти неделю ищут 52-летнего мужчину. Кармишин Андрей Вячеславович пропал 12 июня в районе Автовокзала. Как сообщили в ЛООО "Поиск пропавших детей", липчанин может быть дезориентирован. Также он нуждается в медицинской помощи.

Приметы: худощавого телосложения, рост 178 сантиметров, русые волосы

Был одет: темная ветровка, темные брюки, ботинки

Особые приметы: передвигается с тростью, хромает на обе ноги, отсутствуют передние зубы

Просьба ко всем, кто видел Андрея Кармишина или знает, где он может находиться, либо обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 - волонтеры, электронная почта: ppdlip@mail.ru.