Реконструкция улицы 50 лет НЛМК в Липецке: энергетики меняют коммунальные сети

В Липецке на улице 50 лет НЛМК продолжается реконструкция. Как сообщили в пресс-службе мэрии, энергетики взялись за коммунальные сети.

Специалисты перекладывают водопровод на 3 участках. Его общая протяженность - 710 метров. Изношенные трубы меняют на более прочные и износостойкие пластиковые. Сети модернизируют на 4 участках протяженностью 450 метров. Еще на 6 участках ремонтируют электросети. Там рабочие прокладывают 1 620 метров резервных труб, 7 700 метров кабеля.

Напомним, что по графику все работы должны завершить до 1 сентября. Реконструкцию объекта ведут в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги".

Кстати, на улице Неделина завершили ремонт дорожного покрытия. Новый асфальт появился на участке от Петровского рынка до поворота к Центральному пляжу.