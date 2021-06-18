В субботу более 50 улиц Липецка останутся без холодной воды

В субботу, 19 июня, в некоторых районах Липецка отключат холодную воду. По данным пресс-службы АО "ЛГЭК", на сетях проведут ремонтные работы.

Так, с 10 утра до 5 часов вечера краны пересохнут по улицам Луначарского, 1-5, 1а, 6а; Нахимова, 6, 8, 8а, 10; Промышленная, 2-4; Ушакова, 1, 3, 5, 7; Орловская, 13, 21, 31; Гайдара, 1а, 2-5, 2а, 2б, 2б/2, 7, 8, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25; Амурская, 2, 4, 5, 5а; Урицкого, 63; Шишкина, 1а; Новокарьерная, 18, 21, 58; Тельмана, 2, 4, 6, 28; Кротевича, 1, 3, 5, 9а; Вавилова, 4, 12, 21; 30 лет Октября, 6, 8; Шевченко, 1, 4, 5, 7, 20, 22, 24; Чайковского, 68; Горняцкая, 1-4, 6; 4-ая Пятилетка, 1, 5-8, 10; Шкатова, 1, 4, 7, 23, 25, 26; Гагарина, 2, 4, 6, 8, 10, 24, 26, 27, 30, 31, 34, 34а, 36, 60, 60а, 60б, 68. А также в частном секторе: улицы Антипова, Шкатова, Луначарского, Ушакова, Амурская, Нахимова, Гайдара, Урицкого, Кротевича, Гранитная, Чайковского, 30 лет Октября, Орловская, Короленко, Тельмана, Вавилова, Шевченко, Шишкина, Новокарьерная.

С 10 утра до 8 часов вечера воды не будет по улицам 3-е Сентября, 5, 24, 26; Никитина, 14, 16; Герцена, 15; Чернышевского, Тимирязева, Чехова, 2а; Флерова, 15, 10; 30лет ВЛКСМ, ст. 2а, 2, 15, 17, 19-21, 23, 25, 27; Волгоградская, 35г, владение 5.

На аналогичный период времени холодную воду отключат по следующим адресам: улицы Куйбышева, Сурикова, Радищева, Грибоедова, Пархоменко, Свердлова, П.Лумумбы, Вильямса, Добролюбова.

Воду подвезут к улицам Гайдара, 21; Вавилова, 2; Шкатова, 1. В остальных случаях - по заявкам жителей. Более подробную информацию липчане могут получить по телефонам 175 и 236-175.