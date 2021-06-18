Под Липецком женщина заплыла слишком далеко от берега и едва не утонула

В эту пятницу, 18 июня, в Липецкой области спасатели вытащили из воды тонущую женщину. Происшествие зафиксировали в Усмани. Около 15.00 часов на официальном пляже у реки Усмань дежуривший на посту Михаил Зезюлин увидел в бинокль женщину в воде. Она махала руками.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, спасатели тут же отправились к ней на помощь на катере. Они затащили ее на судно и доставили на сушу По словам местной жительницы, она слишком далеко заплыла от берега. Силы покинули ее. Липчанка поняла, что самостоятельно не сможет вернуться обратно.

К счастью, все завершилось благополучно. Жителей региона просят соблюдать правила поведения на воде: купаться только в установленных местах, не заплывать далеко от берега, не лезть в воду в состоянии алкогольного опьянения.