Под Липецком изверг подговорил брата убить отчима, а после избил его до смерти

В Липецкой области будут судить мужчину за убийство отчима и расправу над сводным братом. По данным пресс-службы регионального СКР, расследование уголовного дела уже завершено. 35-летнего жителя Воловского района обвиняют в совершении преступлений по п."ж" ч.2 ст.105 УК РФ "Убийство группой лиц по предварительному сговору", п."г" ч.3 ст.158 УК РФ "Кража группой лиц с банковского счета", ч.4 ст.111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

По данным следствия, 8 января этого года злодей договорился с 29-летним сводным братом убить отчима. Пасынки задушили 67-летнего мужчину, когда тот лежал на кровати. Кстати, в этот момент они были пьяны. Пенсионер же скончался от асфиксии. Тело несчастного с его личными вещами браться поместили в железную бочку во дворе дома и подожгли. Обвиняемый несколько дней расплачивался банковской картой отчима в магазинах, а затем перевел на свет счет 37 тыс. рублей.

Через 2 недели после убийства сообщники поругались. В ходе драки старший брат 40 раз ударил младшего металлическим ломом по голове и телу. На просьбу вызвать скорую невозмутимый родственник пошел спать. Проснувшись утром, он обнаружил тело бездыханного брата. Согласно выводам судмедэкспертов, молодой человек скончался от сочетанной травмы тела.

Изверга заключили под стражу. Вину он признал и подтвердил показания на месте происшествия.