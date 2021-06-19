Липчанка обворовала магазин спорттоваров и продала краденные вещи

В Липецке будут судить несостоявшуюся бизнесвумен предпенсионного возраста. По данным полиции, 59-летняя жительница Задонского района обворовала магазин спорттоваров в Октябрьском районе Липецке.

Магазин расположен в одном из торгово-развлекательных центров, куда зашла женщина с целью наживы. Клиентка прошлась по залу и незаметно собрала с вешалок одежду – женскую ветровку, детскую куртку, футболу и спортивный костюм. Крала не для себя. Как сообщили в пресс-службе УМВД по региону, в последствии обвиняемая продала имущество неизвестным, а деньги потратила.

Общая стоимость наворованного составила 3425 рублей. Предприимчивую воровку вычислили и вменили часть 1 статьи 158 УК – кража. Сейчас дело передают в суд. Женщине грозит максимум до двух лет.