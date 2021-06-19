Под Липецком спасатели успели вытащить из воды тонущую женщину

Женщину спасли из воды в Усмани Фото: УГПСС Липецкой области

Трагедия едва не случилась в городе Усмань Липецкой области, где в реке с тем же названием едва не утонула 35-летняя женщина. Все произошло в пятницу, 18 июня, на официальном пляже, где за отдыхающими следят спасатели.

В 15.00 капитан-механик Межрайонной поисково-спасательной службы №5 Михаил Зезюлин заметил в бинокль, как отплывшая от берега женщина машет в воде руками. На помощь тут же бросилась команда спасателей на катере.

Успели вовремя. Пловчиху вытащили из воды и доставили на берег. Спасенная рассказала, что заплыла слишком далеко, поняла, что обратно до берега сама не доплывет и начала звать на помощь.

В пресс-службе областного управления ГПСС отметили, что купание на официальных пляжах тем и безопасней, что проходит под контролем профессиональных спасателей, которые моментально придут на помощь.