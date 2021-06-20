Липчанка нашла на тротуаре кошелек и расплатилась в магазине чужими картами

Фото из архива "КП". Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Липецкие полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении 59-летней горожанки. Ее обвиняют в краже с банковского счета (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ).

27 марта липчанка нашла кошелек на тротуаре по улице 50 лет НЛМК. В нем были две банковские карты, а также дисконтные карты различных магазинов. Женщина решила не возвращать кошелек владельцу и забрала его себе. С похищенным горожанка отправилась в торговый центр и оплатила покупки найденными картами.

Сумма ущерба, причиненная 33-летнему владельцу, составила свыше 2 400 рублей. Полицейские выяснили, что в тот день жена потерпевшего вместе с детьми отправилась в магазин. После покупок она положила кошелек в нижнюю корзину коляски, откуда он выпал по пути домой.

Как сообщили в региональном УМВД, женщина признала вину и раскаялась. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения. Липчанке грозит лишение свободы сроком до шести лет.