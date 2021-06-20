В Липецкой области пропал пенсионер с коричневой тростью

Ориентировка предоставлена волонтерами.

72-летний Николай Клевцов пропал в Липецкой области. Как сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт", 17 июня он вышел из дома в городе Грязи и не вернулся.

Приметы: рост 176 см, имеет худощавое телосложение, волосы темно-русые с проседью, карие глаза.

Был одет в темно-синюю куртку, синие штаны и черные тапочки. С собой у Николая Павловича коричневая трость.

Волонтеры просят всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, позвонить по телефону: 8-800- 700-54-52 ли 112.